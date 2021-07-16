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«Алмаз-Антей» представит на авиасалоне МАКС-2021 дрон для уничтожения мини-БПЛА

  /   Обновлено: 16 июля 2021 10:46
Армия
«Алмаз-Антей» представит на авиасалоне МАКС-2021 дрон для уничтожения мини-БПЛА
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 16 июля. Российский концерн «Алмаз-Антей» презентует на авиасалоне МАКС-2021 обновленный дрон «Волк-18», который предназначен для перехвата и уничтожения мини-беспилотников.

Беспилотник-перехватчик «Волк-18» представляет собой скоростной и маневренный квадрокоптер с взлетной массой до шести килограммов. Обновленный беспилотник получил новую оптико-локационную систему с повышенной дальностью обнаружения воздушных целей, а также систему управления с возможностью использования дрона в автоматическом режиме.

«Из новинок в экспозицию включены: охотник за дронами «Волк-18», радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1, мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор ДМРЛ-3», — говорится в сообщении.

«Волк-18» самостоятельно осуществляет поиск цели, а при обнаружении вражеского дрона сообщает об этом оператору, который дает команду на нейтрализацию объекта. Уничтожение цели беспилотник выполняет самостоятельно.

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россия дрон МАКС-2021
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