«Алмаз-Антей» представит на авиасалоне МАКС-2021 дрон для уничтожения мини-БПЛА

Москва, 16 июля. Российский концерн «Алмаз-Антей» презентует на авиасалоне МАКС-2021 обновленный дрон «Волк-18», который предназначен для перехвата и уничтожения мини-беспилотников.

Беспилотник-перехватчик «Волк-18» представляет собой скоростной и маневренный квадрокоптер с взлетной массой до шести килограммов. Обновленный беспилотник получил новую оптико-локационную систему с повышенной дальностью обнаружения воздушных целей, а также систему управления с возможностью использования дрона в автоматическом режиме.

«Из новинок в экспозицию включены: охотник за дронами «Волк-18», радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1, мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор ДМРЛ-3», — говорится в сообщении.

«Волк-18» самостоятельно осуществляет поиск цели, а при обнаружении вражеского дрона сообщает об этом оператору, который дает команду на нейтрализацию объекта. Уничтожение цели беспилотник выполняет самостоятельно.