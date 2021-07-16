Минобрнауки и Минцифры рассмотрят предложения по подготовке IT-специалистов

Москва, 16 июля. Рассмотреть предложения технологических компаний по подготовке IT-специалистов Минобрнауки и Минцифры поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Данное поручение содержится в числе других по итогам посещения выставки «Иннопром-2021». Речь идет о предложениях по обучению IT-специалистов от компаний «1С» и «Лаборатория Касперского», в том числе о профессионалах в области информационной безопасности.

Также министерства при участии ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю должны оценить предложения «Лаборатории Касперского» в вопросе корректировки правовой базы в отрасли информационной безопасности.

Мишустин ранее подписал распоряжение об утверждении стратегического развития сферы аддитивных технологий до 2030 года.