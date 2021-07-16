Эфир: Презентация проекта «Мода. Петербург. 21 век» проходит в пресс-центре «Патриот»



В пятницу, 16 июля, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит презентация уникального культурного проекта, определяющего будущее, — «Мода. Петербург. 21 век». Фэшн-фотографы подготовили фото, видео и медиаматериалы в формате дополненной реальности с участием медийных персон, моделей в коллекциях российских дизайнеров в локациях современной архитектуры города.

В студии пресс-центра о проекте рассказывают:

Евгений Липский , фотограф, кандидат философских наук;

, фотограф, кандидат философских наук; Андрей Кириллов , фотограф, журналист;

, фотограф, журналист; Максим Лунев , видеограф, руководитель проектов дополненной реальности;

, видеограф, руководитель проектов дополненной реальности; Антон Юликов , фотограф, путешественник;

, фотограф, путешественник; Екатерина Аксенова, фэшн-фотограф.

Цель проекта — представить моду и фотографию как мобильные виды художественной активности, концепции которых нужно уметь читать, чтобы быть полноценным зрителем и соучастником творческого процесса. Кураторы проекта — Влада Липская и Андрей Кириллов.