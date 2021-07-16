Эфир: Презентация проекта «Мода. Петербург. 21 век» проходит в пресс-центре «Патриот»

В пятницу, 16 июля, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит презентация уникального культурного проекта, определяющего будущее, — «Мода. Петербург. 21 век». Фэшн-фотографы подготовили фото, видео и медиаматериалы в формате дополненной реальности с участием медийных персон, моделей в коллекциях российских дизайнеров в локациях современной архитектуры города.
В студии пресс-центра о проекте рассказывают:
- Евгений Липский, фотограф, кандидат философских наук;
- Андрей Кириллов, фотограф, журналист;
- Максим Лунев, видеограф, руководитель проектов дополненной реальности;
- Антон Юликов, фотограф, путешественник;
- Екатерина Аксенова, фэшн-фотограф.
Цель проекта — представить моду и фотографию как мобильные виды художественной активности, концепции которых нужно уметь читать, чтобы быть полноценным зрителем и соучастником творческого процесса. Кураторы проекта — Влада Липская и Андрей Кириллов.