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Эфир: Презентация проекта «Мода. Петербург. 21 век» проходит в пресс-центре «Патриот»
Общество
Эфир: Презентация проекта «Мода. Петербург. 21 век» проходит в пресс-центре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Антон Юликов


В пятницу, 16 июля, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит презентация уникального культурного проекта, определяющего будущее, — «Мода. Петербург. 21 век». Фэшн-фотографы подготовили фото, видео и медиаматериалы в формате дополненной реальности с участием медийных персон, моделей в коллекциях российских дизайнеров в локациях современной архитектуры города. 

В студии пресс-центра о проекте рассказывают:

  • Евгений Липский, фотограф, кандидат философских наук; 
  • Андрей Кириллов, фотограф, журналист;
  • Максим Лунев, видеограф, руководитель проектов дополненной реальности; 
  • Антон Юликов, фотограф, путешественник; 
  • Екатерина Аксенова, фэшн-фотограф.

Цель проекта — представить моду и фотографию как мобильные виды художественной активности, концепции которых нужно уметь читать, чтобы быть полноценным зрителем и соучастником творческого процесса. Кураторы проекта — Влада Липская и Андрей Кириллов.

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петербург фотография мода фешн-индустрия
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