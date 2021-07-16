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Ростех заявил об успешных испытаниях плавающего танка «Спрут-СДМ1»

  /   Обновлено: 16 июля 2021 10:28
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Армия
Ростех заявил об успешных испытаниях плавающего танка «Спрут-СДМ1»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 16 июля. Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно прошел первый этап государственных испытаний, которые проводились в Черном море.

Как рассказали в пресс-службе госкорпорации «Ростех», в рамках первого этапа боевая машина смогла показать высокие водоходные качества. Также была продемонстрирована возможность транспортировки большими десантными кораблями.

Теперь танку «Спрут-СДМ1» предстоит пройти вторую часть испытаний, которая состоится в ближайшее время. Он должен будет доказать эффективность применения 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 как в условиях штиля, так и при волнении моря до трех баллов.

Ранее сообщалось, что госиспытания данной боевой машины должны закончиться в 2022 году. После этого танк выйдет на серийное производство.

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черное море ростех испытания плавающий танк
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