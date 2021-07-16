Почему Байден и Меркель демонстративно проигнорировали Украину

На встрече в Вашингтоне американский президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров одобрили совместную декларацию, в которой, вопреки надеждам лидера Украины Владимира Зеленского, не было сказано ни слова про Киев.

«В основе наших отношений лежит общая приверженность демократическим принципам, ценностям и институтам. Вместе мы будем поддерживать верховенство закона, способствовать прозрачности и добросовестному управлению, а также поддерживать гражданское общество и независимые СМИ. Мы будем защищать права и достоинство всех людей и бороться с несправедливостью и неравенством, где бы они ни происходили», — общие слова из документа, которые, кстати, можно рассматривать как критику Украины, поскольку там уничтожается свободная пресса и дискриминируются миллионы людей по этническому признаку.

Каковы истинные итоги встречи и что это означает для Украины, в эфире медиацентра «Патриот» расскажут политологи.

Эфир состоится в пятницу, 16 июля, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp

+7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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