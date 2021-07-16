Алексей Кортнев назвал неразвитыми слушателей Баскова и Пугачевой

Москва, 16 июля. Лидер группы «Несчастный случай» резко высказался о поклонниках творчества артистов Аллы Пугачевой и Николая Баскова. Он назвал слушателей этих музыкантов неразвитыми.

Артист считает, что нужно слушать качественную музыку, а не только то, что навязывают радиостанции. По его мнению, те, кто любит творчество Примадонны и «золотого голоса России», имеют проблемы с головой.

«Послушайте, оценка мозговой деятельности другого человека вещь крайне субъективная, может это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Это с какой стороны посмотреть. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень костные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди», — сказал исполнитель в эфире шоу «Легенда» канала RTVi.

Лидер «Несчастного случая» убежден, что на российской сцене есть множество интересных артистов, на которых стоит обратить особое внимание. Он выделил молодую исполнительницу Монеточку, от песен которой звезда был в восторге. По его мнению, Монеточка — «очень умный автор».

Алексей Кортнев раскритиковал предложение обновить новогодние шоу за счет приглашенных молодых артистов. По его мнению, публике новогодних огоньков не нужны юные таланты.