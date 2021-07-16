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Сатановский одной фразой высмеял приобретение Польшей танков Abrams
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Армия
Сатановский одной фразой высмеял приобретение Польшей танков Abrams
wikipedia.org  /  U.S. Air Force

Москва, 16 июля. Приобретение Варшавой крупной партии американских танков Abrams никак не отразится на боеспособности польской армии, уверен политолог Евгений Сатановский.

Польша решила купить сразу 250 «Абрамсов» и направить их в восточную часть страны для «сдерживания» российской и белорусской армий, напомнил Сатановский в личном Telegram-канале. Однако бронемашины подобного типа совершенно бесполезны для применения на данном театре боевых действий, объяснил эксперт.

«Танки американские использовать для удара по России или Белоруссии нереально. Тяжелы слишком. Ни наши дороги, ни, что куда более важно, мосты на их тоннаж не рассчитаны», — одной фразой высмеял Сатановский дорогостоящую военную закупку Варшавы.

По его словам, при импорте 250 танков Abrams Польша гарантированно уничтожит собственное производство тяжелой бронетехники, что ранее произошло с польским судостроением.

Ранее стало известно, что в польском министерстве обороны считают боевые возможности танков Abrams сравнимыми с потенциалом инновационных российских танков Т-14 «Армата». Об отношении белорусских властей к приобретению Польшей партии американской тяжелой бронетехники на сумму около 5 миллиардов долларов информировал «Царьград».

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польша abrams танки
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