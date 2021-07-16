Рост китайской экономики замедлился до 7,9% во втором квартале

Пекин, 16 июля. ВВП Китая во втором квартале восстанавливается вдвое медленнее, чем в первом, когда показатель вырос на 18,3%.

Рекордный скачок, зафиксированный в китайской экономике по итогам первых трех месяцев текущего года, специалисты объясняют эффектом низкой базы. За аналогичный период 2020 года, то есть в начале пандемии коронавируса, было зафиксировано падение показателей ВВП страны на 6,8%

«В целом национальная экономика в первом полугодии продемонстрировала устойчивое восстановление», — приводит «Финмаркет» данные Государственного статистического управления.

В общей сложности за первые полгода экономика КНР выросла на 12,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Китай ставит перед собой цель достигнуть годового показателя выше 6%.

О перспективах международного экономического сотрудничества с КНР Федеральному агентству новостей ранее рассказал экономист из Аргентины.