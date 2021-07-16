Британцы высмеяли статью о «захвате» Антарктиды русскими

Лондон, 16 июля. Статья о том, что Россия якобы готова претендовать на спорную британскую территорию в Антарктиде, насмешила британцев. Материал опубликовало издание Daily Express.

Британский историк Рип Балкли заявил, что появились «тревожные признаки», которые указывают на установку российских правил в регионе. По мнению Балкли, Запад снизил свою активность в Антарктиде из-за пандемии коронавируса, а Россия продолжает там работать.

Историк особенно волнуется по поводу того, что Россия якобы готова «захватить» спорную британскую территорию в Антарктиде. Выводы Балкли насмешили британцев, которые посоветовали русским не ограничиваться Антарктидой и вдобавок «забрать Лондон».

«Пусть заодно и Лондон забирают, раз уж такая песня пошла. Там все равно одни жулики, которых даже правительство боится», — посмеялся пользователь Mancant.

К обсуждению статьи подключились и россияне, которых тоже повеселили публикация Daily Express. В Сети указали на абсурдность рассуждений Балкли.

«Пингвинов не поделили? При всем уважении к экс-звезде морей — не британцы открыли континент, но чего-то пыжатся, изображая свою невыносимую значимость», — отметил комментатор dim.

Ранее автор Daily Mail раскритиковал действия Великобритании у берегов Крыма. По его словам, действия Королевского флота являются возмутительными.