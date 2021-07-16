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Лукашенко назвал «Славянский базар» символом становления независимой Белоруссии

  /   Обновлено: 16 июля 2021 10:41
Общество
Лукашенко назвал «Славянский базар» символом становления независимой Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Витебск, 16 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с речью на церемонии открытия XXX фестиваля «Славянский базар в Витебске».

По словам белорусского лидера, «Славянский базар» удалось вписать в культурную жизнь многих народов. Фестиваль оказался первым масштабным культурным событием после распада СССР, напомнил Лукашенко.

«Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства», — отметил президент Белоруссии.

Лукашенко назвал «Славянский базар» авторитетнейшим международным конкурсом вокального мастерства. Он также подчеркнул, что вместе с фестивалем выросло целое поколение белорусов, передает пресс-служба президента республики.

По словам Лукашенко, в этом году для 73 государств сделали безвизовый въезд в Беларусь. Для гостей из этих стран билет на «Базар» является пропуском в страну. Достаточно предъявить его на границе, пишет «Мир24».

Многие российские артисты обычно принимают участие в «Славянском базаре». В этом году на фестиваль должен был приехать Николай Басков, но в итоге ему пришлось отказаться от участия из-за болезни.

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белоруссия лукашенко славянский базар
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