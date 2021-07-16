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Прививки от коронавируса станут обязательными для некоторых жителей Владимирской области
Общество
Прививки от коронавируса станут обязательными для некоторых жителей Владимирской области
pixabay.com

Владимир, 16 июля. Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для ряда граждан во Владимирской области по распоряжению главного санитарного врача региона Татьяны Даниловой.

Процедуру вакцинации от COVID-19 в обязательном порядке предстоит пройти работникам общепита и торговли, а также представителям профессий в сфере образования, соцзащиты и здравоохранения. Такая мера позволит предотвратить распространение заболевания среди граждан.

Согласно распоряжению главврача региона, шесть из десяти жителей региона из перечисленных категорий должны сделать первую прививку от COVID-19 до 15 августа, полный курс вакцинации необходимо завершить к 15 сентября, сообщает «Ридус».

Администрация Архангельской области также ввела обязательные прививки от коронавируса для представителей профессий с большим числом социальных контактов. Указ опубликовали на сайте регионального Роспотребнадзора.

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