Создать отдельные полосы для электросамокатов предложили в Совфеде

Москва, 16 июля. Строительство велодорожек в России должно предусматривать две полосы: для велосипедов и средств индивидуальной мобильности, считает сенатор Валерий Васильев.

Решение позволит установить порог скорости для электросамокатов на отдельных дорожках на уровне 30 км/ч. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев рассказал об этом ТАСС.

«Если предположить отдельную дорожку для средств индивидуальной мобильности, то порог их скорости может быть 30 км/ч, а если отдельной полосы для них не будет, то скорость движение электросамокатов по городу должна быть не более 15 км/ч», — объяснил сенатор.

Также следует внести поправки в законодательство, которое ограничивает скорость средств индивидуальной мобильности, рассказал Валерий Васильев. Это необходимо из-за того, что уже построенные велодорожки «вряд ли удастся быстро реконструировать».

Выделенные полосы для движения электросамокатов могут появится в Самаре. Инициативу обсудили в региональном правительстве.

Запретить использовать электросамокаты гражданам, которые ранее были участниками ДТП, предложил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».