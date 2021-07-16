Губернатор ЯНАО указал на важность возвращения студентов в родной регион

Салехард, 16 июля. Ямальские власти должны создать условия, чтобы выпускникам вузов захотелось вернуться в регион, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

По словам управленца, молодым людям кажется, что весь мир возле их ног. Поэтому сейчас важно, чтобы родина приветственно помахала выпускникам.

«Это может быть стипендия на время учебы, приглашение на производственную практику. От того, что мы сближаем малую родину со студентом — выше вероятность, что он вернется», — заявил губернатор.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что многие молодые специалисты из других регионов России активно интересуются ЯНАО и готовы приехать в регион.

Губернатор ЯНАО ранее поздравил работников флота с профессиональным праздником. По его словам, водное сообщение всегда занимало важную роль в укреплении прочной связи между населенными пунктами.