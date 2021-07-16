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Срок получения паспорта сократили в России

  /   Обновлено: 16 июля 2021 10:10
Общество
Срок получения паспорта сократили в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 июля. Правительство России сократило срок получение паспорта гражданина страны до пяти дней, сообщили в Кабмине РФ.

Житель страны сможет подать заявление на получение удостоверения личности как по месту жительства, так и по месту пребывания. Нововведение вступит в силу с 1 июля 2022 года, следует из сообщения.

Согласно действующему законодательству, заявление на получение паспорта по месту жительства будет рассмотрено в течение десяти дней. Срок получения паспорта по месту пребывания может занять до 30 дней.

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