Срок получения паспорта сократили в России

Москва, 16 июля. Правительство России сократило срок получение паспорта гражданина страны до пяти дней, сообщили в Кабмине РФ.

Житель страны сможет подать заявление на получение удостоверения личности как по месту жительства, так и по месту пребывания. Нововведение вступит в силу с 1 июля 2022 года, следует из сообщения.

Согласно действующему законодательству, заявление на получение паспорта по месту жительства будет рассмотрено в течение десяти дней. Срок получения паспорта по месту пребывания может занять до 30 дней.