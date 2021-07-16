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Балерина Мариинского театра станцевала в медиацентре «Патриот»
Общество
Балерина Мариинского театра станцевала в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Антон Юликов

Балерина Мариинского театра Ильмира Багаутдинова провела фотосессию в медиацентре «Патриот» на фоне знаменитого и самого большого в Европе небоскреба «Лахта-центр». Мероприятие стало одним из элементов уникального культурного проекта, определяющего будущее, — «Мода. Петербург. 21 век».

Балерина Мариинского театра станцевала в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / Антон Юликов

Цель проекта — представить моду и фотографию как мобильные виды художественной активности, концепции которых нужно уметь читать, чтобы быть полноценным зрителем и соучастником творческого процесса. Кураторы проекта — Влада Липская и Андрей Кириллов.

Балерина Мариинского театра станцевала в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / Антон Юликов

Ранее Ильмира Багаутдинова исполнила танец белого лебедя на морозе в бухте Батарейная, а также под аккомпанемент знаменитого «Спортивного марша» Лебедева-Кумача выполнила 13 фуэте на фоне «Газпром Арены».

Балерина Мариинского театра станцевала в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / Антон Юликов

Ильмира Багаутдинова родилась в Ленинграде в 1981 году в семье известных танцовщиков Мариинского театра — Ольги Вторушиной и Равиля Багаутдинова.

Балерина Мариинского театра станцевала в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / Антон Юликов

В 1999 году окончила Академию русского балета им. А. Я. Вагановой и была зачислена в труппу Мариинского театра, ныне официально числится в кордебалете.

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