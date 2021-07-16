Тихоокеанский флот на Камчатке торжественно встретил крейсер «Владимир Мономах»

Петропавловск-Камчатский, 16 июля. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» завершил длительный поход возвращением на Камчатку.

Как сообщили в Тихоокеанском флоте РФ, торжественная церемония встречи подводного атомохода прошла на пирсе главной базы подводных сил флота.

«На ней присутствовал командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев, офицеры штаба объединения, представители администрации Вилючинского городского округа, женсовета, родные и близкие моряков», — рассказали в ТОФ.

По словам командующего, экипаж подводного крейсера смог успешно выполнить поставленную боевую задачу.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей ТОФ провел учения с отражением нападения условного воздушного противника. Данные маневры проводили в ходе масштабного развертывания сил флота в Тихом океане, передает сайт 360tv.ru.