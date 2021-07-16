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Тело Петра Мамонова будет лежать в стеклянном гробу
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Общество
Тело Петра Мамонова будет лежать в стеклянном гробу
Global Look Press  /  Svetlana Mal'tseva/Russian Look

Москва, 16 июля. Тело основателя группы «Звуки Му» и актера Петра Мамонова положат в стеклянный гроб, сообщила ФАН вдова артиста Ольга Мамонова.

Церемония прощания с музыкантом пройдет в Донском монастыре 17 июля. Прийти на траурное мероприятие смогут все желающие проводить Мамонова в последний путь.

«Сделают стеклянный гроб, чтобы все видели, что это Мамонов», — рассказала жена актера.

В монастыре также пройдет отпевание артиста, после чего тело повезут в Верею, где он жил. По словам Мамоновой, похороны, скорее всего, пройдут в усеченном составе, потому что «тащиться за 140 километров на ночь глядя» не стоит.

«Верейские там еще же хотят проститься. Никаких поминок, ничего не будет», — отметила вдова музыканта.

Петр Мамонов скончался 15 июля от последствий коронавируса, артисту было 70 лет. Последние две недели жизни он провел в коме и на аппарате ИВЛ.

После смерти актера лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал в беседе с ФАН о главных творческих посылах основателя «Звуков Му». По словам музыканта, в любом интервью его коллега говорил о боге и душе. Галанин отметил, что всегда с уважением относился к позиции Мамонова — спасать себя и жить по совести.

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