Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 11:04
11:02
Общество
Пермский блогер на деревянных «Жигулях» привлечен к ответственности
11:01
Общество
Новые нормы закона о государственном языке вступают в силу на территории Украины
11:01
Происшествия
Фотожурналист Рейтер погиб на юге Афганистана
10:52
Общество
Перечислены неочевидные признаки рака легких
10:51
Происшествия
Труп мужчины в полиэтилене обнаружили на балконе петербурженки с деменцией
10:51
Происшествия
Найденный на горе Сахарная подросток рассказал, где искать его приятеля
10:51
Общество
Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения ввели в Самарской области
10:49
Происшествия
Подросток угодил в электромясорубку на птицефабрике под Новосибирском
10:44
Происшествия
Двух пропавших подростков нашли в Сочи
10:43
Армия
Леонков рассказал, какой самолет представит Ростех на авиасалоне МАКС-2021
Все новости

Федор Емельяненко назвал возможного соперника по последнему бою в карьере
Спорт
Федор Емельяненко назвал возможного соперника по последнему бою в карьере
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 16 июля. Российский боец MMA Федор Емельяненко рассказал, кто может стать его соперником по следующему поединку на турнире промоушена Bellator.

Американец Мэтт Митрион может провести бой против 44-летнего Федора Емельяненко на турнире Bellator в Москве, который пройдет 23 октября. Об этом российский спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

«Да, это один из основных бойцов, которые рассматриваются в качестве соперника», — отметил Емельяненко.

Российский боец уже дрался с Митрионом в 2017 году. Поединок завершился досрочной победой американца в первом раунде. Емельяненко не исключил, что после боя с Митрионом завершит профессиональную карьеру. Он признался, что стал заметно «проседать по физухе». На счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений в MMA. Еще один поединок с участием российского бойца был признан несостоявшимся.

Ранее экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил шансы Конора Макгрегора завоевать чемпионский пояс после тяжелой травмы. В бою с Дастином Порье ирландец получил перелом ноги.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Федор Емельяненко назвал возможного соперника по последнему бою в карьере
спорт емельяненко mma соперник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru