Федор Емельяненко назвал возможного соперника по последнему бою в карьере

Москва, 16 июля. Российский боец MMA Федор Емельяненко рассказал, кто может стать его соперником по следующему поединку на турнире промоушена Bellator.

Американец Мэтт Митрион может провести бой против 44-летнего Федора Емельяненко на турнире Bellator в Москве, который пройдет 23 октября. Об этом российский спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

«Да, это один из основных бойцов, которые рассматриваются в качестве соперника», — отметил Емельяненко.

Российский боец уже дрался с Митрионом в 2017 году. Поединок завершился досрочной победой американца в первом раунде. Емельяненко не исключил, что после боя с Митрионом завершит профессиональную карьеру. Он признался, что стал заметно «проседать по физухе». На счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений в MMA. Еще один поединок с участием российского бойца был признан несостоявшимся.

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