Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 11:04
11:02
Общество
Пермский блогер на деревянных «Жигулях» привлечен к ответственности
11:01
Общество
Новые нормы закона о государственном языке вступают в силу на территории Украины
11:01
Происшествия
Фотожурналист Рейтер погиб на юге Афганистана
10:52
Общество
Перечислены неочевидные признаки рака легких
10:51
Происшествия
Труп мужчины в полиэтилене обнаружили на балконе петербурженки с деменцией
10:51
Происшествия
Найденный на горе Сахарная подросток рассказал, где искать его приятеля
10:51
Общество
Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения ввели в Самарской области
10:49
Происшествия
Подросток угодил в электромясорубку на птицефабрике под Новосибирском
10:44
Происшествия
Двух пропавших подростков нашли в Сочи
10:43
Армия
Леонков рассказал, какой самолет представит Ростех на авиасалоне МАКС-2021
Все новости

Антонио Бандерас появится в новой части «Индианы Джонса»
Общество
Антонио Бандерас появится в новой части «Индианы Джонса»
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Вашингтон, 16 июля. Известный испанский актер Антонио Бандерас присоединился к актерскому составу нового фильма о приключениях Индианы Джонса, сообщил Deadline.

Кого сыграет знаменитый артист, пока не известно. Не исключено, что он воплотит образ приспешника героя Мадса Миккельсена.

Съемки пятой части «Индианы Джонс» в самом разгаре, несмотря на то, что Харрисон Форд, исполняющий главную роль, получил травму во время работы. Кинематографисты решили сосредоточиться на сценах, где не задействован Форд, чтобы не отставать от графика. Позднее график производства будет скорректирован в зависимости от того, как скоро вылечиться знаменитый артист.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Антонио Бандерас появится в новой части «Индианы Джонса»
кино бандерас индиана джонс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru