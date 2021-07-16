Антонио Бандерас появится в новой части «Индианы Джонса»

Вашингтон, 16 июля. Известный испанский актер Антонио Бандерас присоединился к актерскому составу нового фильма о приключениях Индианы Джонса, сообщил Deadline.

Кого сыграет знаменитый артист, пока не известно. Не исключено, что он воплотит образ приспешника героя Мадса Миккельсена.

Съемки пятой части «Индианы Джонс» в самом разгаре, несмотря на то, что Харрисон Форд, исполняющий главную роль, получил травму во время работы. Кинематографисты решили сосредоточиться на сценах, где не задействован Форд, чтобы не отставать от графика. Позднее график производства будет скорректирован в зависимости от того, как скоро вылечиться знаменитый артист.