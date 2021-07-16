Джо Байден отметил ухудшение ситуации в Гонконге

Вашингтон, 16 июля. Китай не выполняет обязательств в отношении Гонконга. Ситуация в регион ухудшается, заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Гонконг в большей степени пользуется правом независимости. На территории района осуществляются административная, законодательная и судебная власти.

По мнению западных государств, Пекин нарушил автономию Гонконга. Китай начал преобразовывать систему голосования в регионе. Это якобы свидетельствует о несоблюдении КНР совместной китайско-британской декларации, которая была принята в 1984 году. Документ функционирует согласно концепции «одна страна — две системы».

Лидеры стран Запада, в том числе и Байден, увидели в действиях Китая нарушение. Американский президент подчеркнул, что власти КНР не выполняют данных обещаний в отношении Гонконга.

Китайская сторона объясняет свои действия необходимостью борьбы с терроризмом и подрывом государственной власти.

Ранее стало известно, что Пекин может «вытолкнуть» Вашингтон с первого места в мире экономики. По этой причине в США увеличивается уровень тревожности.