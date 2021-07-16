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Писательница Алексиевич не вылетела из Берлина из-за «бомбы»

  /   Обновлено: 16 июля 2021 09:39
Происшествия
Писательница Алексиевич не вылетела из Берлина из-за «бомбы»
wikipedia.org  /  Tomaz Silva/Agência Brasil / CC BY 3.0 br

Берлин, 16 июля. Немецкие правоохранители не позволили белорусской писательнице Светлане Алексиевич вылететь из Берлина в Польшу. Силовики предположили, что она пыталась пронести в салон бомбу.

По предварительной информации, никакой взрывчатки в личных вещах писательницы не было. Силовиков могло насторожить зарядное устройство.

В прошлом году Алексиевич стала членом координационного совета, который сформировала в Белоруссии проигравшая президентские выборы Светлана Тихановская. Осенью писательница поспешила покинуть республику, она «осела» в Германии.

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