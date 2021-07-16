Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 11:04
11:02
Общество
Пермский блогер на деревянных «Жигулях» привлечен к ответственности
11:01
Общество
Новые нормы закона о государственном языке вступают в силу на территории Украины
11:01
Происшествия
Фотожурналист Рейтер погиб на юге Афганистана
10:52
Общество
Перечислены неочевидные признаки рака легких
10:51
Происшествия
Труп мужчины в полиэтилене обнаружили на балконе петербурженки с деменцией
10:51
Происшествия
Найденный на горе Сахарная подросток рассказал, где искать его приятеля
10:51
Общество
Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения ввели в Самарской области
10:49
Происшествия
Подросток угодил в электромясорубку на птицефабрике под Новосибирском
10:44
Происшествия
Двух пропавших подростков нашли в Сочи
10:43
Армия
Леонков рассказал, какой самолет представит Ростех на авиасалоне МАКС-2021
Все новости

Экипажи Миг-31БМ осуществили перехват условного нарушителя над Пермским краем

  /   Обновлено: 16 июля 2021 09:37
Армия
Экипажи Миг-31БМ осуществили перехват условного нарушителя над Пермским краем
mil.ru

Екатеринбург, 16 июля. Пара истребителей МиГ-31БМ авиации Центрального военного округа (ЦВО) провела учебный перехват разведывательного самолета условного противника, сообщила пресс-служба ЦВО.

Согласно легенде учений, истребители вынудили самолет-нарушитель осуществить посадку на одном из аэродромов ЦВО в Пермском крае. При этом данное воздушное судно не отвечало на запросы систем опознавания. Роль «нарушителя» выполнял самолет Су-24МР.

«Экипажи высотных сверхзвуковых МиГ-31БМ проходят комплексную тренировку по боеготовности», — отметили представители пресс-службы ЦВО.

Ранее сообщалось о проведении крупных учений танкистов ЦВО с использованием БПЛА и выполнением боевых стрельб по «вражеской» бронетехнике на полигоне под Оренбургом.

Видео перехвата истребителями МиГ-31 ВКС РФ американских стратегических бомбардировщиков B-52H над акваторией Баренцева моря опубликовал «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Экипажи Миг-31БМ осуществили перехват условного нарушителя над Пермским краем
учения цво миг-31
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru