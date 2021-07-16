Экипажи Миг-31БМ осуществили перехват условного нарушителя над Пермским краем

Екатеринбург, 16 июля. Пара истребителей МиГ-31БМ авиации Центрального военного округа (ЦВО) провела учебный перехват разведывательного самолета условного противника, сообщила пресс-служба ЦВО.

Согласно легенде учений, истребители вынудили самолет-нарушитель осуществить посадку на одном из аэродромов ЦВО в Пермском крае. При этом данное воздушное судно не отвечало на запросы систем опознавания. Роль «нарушителя» выполнял самолет Су-24МР.

«Экипажи высотных сверхзвуковых МиГ-31БМ проходят комплексную тренировку по боеготовности», — отметили представители пресс-службы ЦВО.

Ранее сообщалось о проведении крупных учений танкистов ЦВО с использованием БПЛА и выполнением боевых стрельб по «вражеской» бронетехнике на полигоне под Оренбургом.

Видео перехвата истребителями МиГ-31 ВКС РФ американских стратегических бомбардировщиков B-52H над акваторией Баренцева моря опубликовал «Царьград».