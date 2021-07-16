Более 134 тысяч призывников пополнили ряды ВС РФ в ходе весеннего призыва

Москва, 16 июля. Подразделения и части российской армии получили пополнение в количестве более 134 тысяч человек в ходе весенней призывной кампании, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для перевозки призывников к местам несения службы было задействовано более 45 рейсов транспортной авиации и свыше 45 железнодорожных эшелонов, подчеркнули в российском военном ведомстве.

«В соответствии с указом президента РФ от 29 марта 2021 года весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы РФ, воинские формирования и органы было призвано и направлено более 134 тыс. человек», — отмечается в опубликованном релизе.

Около 500 призывников было направлено в научные, научно-производственные и спортивные роты, заявили представители Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что количество призывников в общевойсковой армии Западного военного округа в 2022 году вырастет на 10% по сравнению с показателями текущего года. О значительном превосходстве России над США в деле комплексной модернизации вооруженных сил и наличии в них самого современного оружия сообщал «Царьград».