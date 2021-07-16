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Программа льготного автокредита приостановлена из-за дефицита машин

  /   Обновлено: 16 июля 2021 09:34
Экономика
Программа льготного автокредита приостановлена из-за дефицита машин
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Москва, 16 июля. Программа льготного автокредитования не будет продлеваться как минимум в августе, сообщают СМИ со ссылкой на источники в Минпромторге РФ.

Несмотря на то, что на эти цели уже выделено 5 млрд рублей, представители ведомства отзывают полученные банками лимиты финансирования. Причиной такого решения стала нехватка машин. По планам министерства предполагалось простимулировать покупку 50 тыс. транспортных средств. В рамках мер поддержки бюджет компенсировал 10% авансового платежа за автомобили стоимостью не более 1,5 млн руб. Механизм программы был ориентирован на АвтоВАЗ, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на «Коммерсант»

На это фоне снова заговорили о необходимости перейти к старому формату господдержки. Она представляет собой субсидирование ставки по кредиту, а не скидку на транспортное средство. Недостатком нынешней программы является то, что льготы становятся дополнительным фактором роста цен на бюджетные автомобили.

Страховка автогражданской ответственности становится все более убыточной, по мнению международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Однако российские страховщики считают, что положение дел не так безнадежно.

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