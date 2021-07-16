Банда пойдет под суд за производство трех тонн наркотиков в Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 июля. Правоохранители завершили расследование уголовного дела по факту производства и сбыта крупных партий наркотиков. На скамье подсудимых будут пять членов преступной группировки.

По данным прокуратуры, фигуранты купили ангар в Тосненском районе, где развернули лабораторию по производству запрещенных веществ. Оперативники обнаружили при обыске более трех тонн готового «товара» и пять тонн реактивов, сырья и других компонентов для производства.

Стражи порядка также установили, что торговля велась в крупных объемах. Значительные партии запрещенных веществ, изготовленных в тосненской лаборатории, были обнаружены в Иркутской области.

Оперативники и спецназ провели в Подмосковье операцию по задержанию торговца наркотиками. У него изъято полтора килограмма мефедрона, сообщало РИАМО.