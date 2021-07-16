Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД поступил на вооружение ВС РФ

Москва, 16 июля. Минобороны России получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД. Об этом пишет газета военного ведомства «Красная звезда».

Еще в марте глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах поставить российским военным пять самолетов Ил-76МД-90А. Воздушное судно является глубоко модернизированной версией Ил-76 и разработано компанией «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

Всего военно-транспортная авиация РФ должна получить 39 таких машин на сумму около 140 млрд рублей.

Стоит отметить, что авиация Минобороны помогает в тушении лесных пожаров в Якутии. По поручению президента Владимира Путина Шойгу приказал создать авиационную группировку, в состав которой вошли вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Также Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди армий других стран — почти 71%, передает RT.