Более тысячи человек пропали без вести после мощнейших наводнений в Германии

Берлин, 16 июля. Около 1,3 тыс. человек считаются пропавшими без вести после ЧП в ФРГ. Проливные дожди на юго-западе страны привели к разливу рек, в результате чего произошли наводнения.

В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром в экстренные службы поступило около тысячи вызовов. В настоящее время продолжаются спасательные операции, сообщили местные власти.

Всего в округе проживают около 130 тысяч человек. Стихия унесла жизни 58 человек. Число погибших может вырасти.

Мощные ливни стали причиной наводнения в Крыму. В результате ЧС погибла женщина, затопленными оказались десятки домов.