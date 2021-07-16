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Более тысячи человек пропали без вести после мощнейших наводнений в Германии

  /   Обновлено: 16 июля 2021 09:22
Происшествия
Более тысячи человек пропали без вести после мощнейших наводнений в Германии
sochi.ru  /  Пресс-служба администрации Сочи

Берлин, 16 июля. Около 1,3 тыс. человек считаются пропавшими без вести после ЧП в ФРГ. Проливные дожди на юго-западе страны привели к разливу рек, в результате чего произошли наводнения.

В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром в экстренные службы поступило около тысячи вызовов. В настоящее время продолжаются спасательные операции, сообщили местные власти.

Всего в округе проживают около 130 тысяч человек. Стихия унесла жизни 58 человек. Число погибших может вырасти.

Мощные ливни стали причиной наводнения в Крыму. В результате ЧС погибла женщина, затопленными оказались десятки домов.

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германия власти наводнение
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