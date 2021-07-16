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Как россияне могут повлиять на благоустройство своих городов
Общество
Как россияне могут повлиять на благоустройство своих городов
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Возможно ли простому горожанину повлиять то, какой парк, сквер, набережная или другая общественная территория будет благоустроена в первую очередь? Могут ли жители самостоятельно облагородить свой двор, например, перегородить двор тумбами, высадить цветы или покрасить заборы? Имеют ли право жильцы расширить или изменить перечень благоустроительных работ? Как узнать, что двор попал в программу благоустройства? Если нельзя самостоятельно благоустроить двор, то можно ли присоединиться к официальным работам? Как установить шлагбаум во дворе? 

На эти и другие вопросы на брифинге в студии Медиагруппы «Патриот» ответит Андрей Малков, учредитель Ресурсного центра некоммерческих организаций.

Брифинг состоится в пятницу, 16 июля, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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