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Видеоигры появятся на Netflix в 2022 году
Общество
Видеоигры появятся на Netflix в 2022 году
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Лос-Анджелес, 16 июля. Стриминговая платформа Netflix будет выпускать не только фильмы и сериалы, но и видеоигры. Новый контент появится на сервисе в 2022 году.

Компания создаст подразделение по разработке игр в ближайшие месяцы. Сейчас Netflix ищет сотрудников в команду по созданию нового контента. Возглавит новое подразделение стримингового сервиса бывший менеджер Electronic Arts и Facebook Майк Верду, работавший, например, над мобильными версиями Sims и Plants vs. Zombies.

Netflix не планирует взимать отдельную плату за видеоигры, сообщает Bloomberg. Ожидается, что новый контент включат в уже существующие подписки. Пока не известно, какие именно игры запустят на платформе.

Работу над сериалам стриминговый сервис тоже продолжает. Так, Netflix собирается выпустить хоррор-сериал по мотивам комикса «Что-то убивает детей».

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