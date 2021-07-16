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ГКНБ задержал подозреваемого в подготовке теракта в Киргизии

  /   Обновлено: 16 июля 2021 09:17
Происшествия
ГКНБ задержал подозреваемого в подготовке теракта в Киргизии
wikipedia.org  /  Tobias «ToMar» Maier

Бишкек, 16 июля. Гражданин Киргизии планировал совершить в республике террористический акт. Его планы сорвали оперативники ГКНБ.

В спецслужбе установили, что задержанный специально приехал из Афганистана, где участвовал в боевых действиях, для совершения кровавой акции. По своим каналам ГКНБ установил, соотечественник прошел спецподготовку в террористических лагерях.

В Подмосковье обезврежен уроженец постсоветской республики, который планировал устроить теракт. У него нашли инструкции и компоненты для самодельной бомбы, сообщало URA.RU.

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афганистан терроризм гкнб
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