ГКНБ задержал подозреваемого в подготовке теракта в Киргизии

Бишкек, 16 июля. Гражданин Киргизии планировал совершить в республике террористический акт. Его планы сорвали оперативники ГКНБ.

В спецслужбе установили, что задержанный специально приехал из Афганистана, где участвовал в боевых действиях, для совершения кровавой акции. По своим каналам ГКНБ установил, соотечественник прошел спецподготовку в террористических лагерях.

В Подмосковье обезврежен уроженец постсоветской республики, который планировал устроить теракт. У него нашли инструкции и компоненты для самодельной бомбы, сообщало URA.RU.