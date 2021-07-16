Американский десантный корабль Yuma вышел из акватории Черного моря

Вашингтон, 16 июля. Транспортно-десантный корабль USNS Yuma Военно-морских сил США покинул Черное море. Об этом свидетельствуют данные навигационного приложения MarineTraffic.

Данное судно прибыло в Черноморский регион более недели назад. Как сообщал Шестой флот США, перед экипажем корабля стояла задача проведения операции с целью поддержки союзников Соединенных Штатов в регионе.

При этом ранее капитан первого ранга американских ВМС в отставке Гарри Табах заявлял, что в акватории Черного моря может произойти инцидент, после которого начнется война, передает сайт 360tv.ru.