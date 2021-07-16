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Американский десантный корабль Yuma вышел из акватории Черного моря
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Американский десантный корабль Yuma вышел из акватории Черного моря

  /   Обновлено: 16 июля 2021 09:13
Армия
Американский десантный корабль Yuma вышел из акватории Черного моря
Prt Scr youtube.com  /  SerVIRUS

Вашингтон, 16 июля. Транспортно-десантный корабль USNS Yuma Военно-морских сил США покинул Черное море. Об этом свидетельствуют данные навигационного приложения MarineTraffic.

Данное судно прибыло в Черноморский регион более недели назад. Как сообщал Шестой флот США, перед экипажем корабля стояла задача проведения операции с целью поддержки союзников Соединенных Штатов в регионе.

При этом ранее капитан первого ранга американских ВМС в отставке Гарри Табах заявлял, что в акватории Черного моря может произойти инцидент, после которого начнется война, передает сайт 360tv.ru.

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