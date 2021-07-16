Курс доллара снизился на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 16 июля. Биржевой курс доллара к рублю на старте сессии Московской биржи снизился на 0,5 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Так, курс американской валюты с расчетами «завтра» составил 74,36 рубля за доллар. Тем временем курс евро снизился на три копейки — до 87,8 рубля за денежную единицу, пишет ТАСС.

На ближайшие 6-12 месяцев доллар может стать лучшим вариантом для хранения сбережений, уверен специалист по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. Высокая инфляция в США может стать причиной ослабления многих валют развивающихся стран.