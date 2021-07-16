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О моде, фотографии и современной архитектуре расскажут лучшие фотографы Петербурга
Общество
О моде, фотографии и современной архитектуре расскажут лучшие фотографы Петербурга
pxhere.com  / 

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» будет представлен уникальный культурный проект, определяющий будущее, — «Мода. Петербург. 21 век». Фэшн-фотографы подготовят и представят фото, видео и медиа в формате дополненной реальности с участием медийных персон, моделей в коллекциях российских дизайнеров в локациях современной архитектуры города. 

Цель проекта — представить моду и фотографию как мобильные виды художественной активности, концепции которых нужно уметь читать, чтобы быть полноценным зрителем и соучастником творческого процесса. Кураторы проекта — Влада Липская и Андрей Кириллов.

В студии пресс-центра о проекте расскажут:

  • Евгений Липский, фотограф, кандидат философских наук; 
  • Андрей Кириллов, фотограф, журналист;
  • Максим Лунев, видеограф, руководитель проектов дополненной реальности; 
  • Антон Юликов, фотограф, путешественник; 
  • Екатерина Аксенова, фэшн-фотограф.

Пресс-конференция состоится в пятницу, 16 июля, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55
 

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