Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 77

ФАН представляет 77-й выпуск рейтинга СМИ, активно продвигающих антироссийскую повестку. В этом выпуске ряд фейков: выборы в Госдуму перенесут из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, разработчики «Спутник V» не предоставили необходимые данные европейскому регулятору, платная вакцинация населения. Подробнее об этих вбросах — в нашем материале.

Итоги недели

Вторую неделю в первой тройке лидеров без изменений. Издание «МБХ медиа» (50 текстов антироссийской направленности), связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, сохранило первое место. «Эхо Москвы» (46 текстов) — на второй строчке. На третьей строчке осталась «Медиазона» (41 текст).

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Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Перенос выборов

Ранее СМИ сообщили, что российские власти якобы обсуждают идею переноса выборов в Государственную думу с сентября на конец текущего года или следующую весну в связи с коронавирусом и запретами в регионах, которые не способствуют рейтингам «Единой России».

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал лживой информацию о возможном переносе выборов в Госдуму.

«Уже десять раз все это опровергли. Нет, это лживая информация», — заявил Песков.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова также сообщила, что никаких обсуждений по поводу переноса выборов в Госдуму с сентября 2021 года на более поздний срок не ведется, избирательный процесс уже идет.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что выборы в Государственную думу — важнейшее политическое событие этого года в России. Оно привлекает внимание не только участников политической жизни России, но и всевозможных распространителей фейков, а также геополитических противников.

«Очевидно, на случай каких-либо чрезвычайных ситуаций должны существовать и планы действий относительно такого важного мероприятия, как выборы. Однако без непредвиденных катастроф вероятность переноса голосования является нулевой. Это не нужно ни власти, ни оппозиции, ни задействованному в выборах персоналу. Наконец, и бюджет страны в этом случае понесет большие потери», — пояснил Сергей Простаков.

Одобрение ЕС

Издание Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что разработчики российского препарата для вакцинации от коронавируса «Спутник V» не предоставили необходимые данные европейскому регулятору для ее одобрения в Европейском союзе. Российский препарат якобы не соответствует международным стандартам.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, «Спутник V» подвергается нападкам со стороны некоторых известных фармацевтических компаний.

«Мы видели, что кампанию по дискредитации «Спутника» начали вести еще до регистрации препарата в России», — сказал Дмитриев.

Global Look Press / Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) официально подтвердило, что российские разработчики предоставили качественные клинические данные о вакцине, отметил он.

По мнению Сергея Простакова, для определенной части общества важно одобрение вакцин международными институтами и другими странами. Это может быть и принципиальная позиция, и обычный расчет с целью привиться препаратом, который позволит попасть, например, в страны того же Евросоюза.

«В любом случае распространение фейков о трудностях одобрения российской вакцины способно провоцировать недовольство этой группы, позволяя и дальше манипулировать ее протестными настроениями», — добавил Сергей Простаков.

Платная вакцинация

В СМИ и социальных сетях появилась информация, что прививка от коронавируса в Курганской области делается платно.

Власти Курганской области отреагировали сразу. И назвали эту информацию фейковой.

«В соцсетях появилась фейковая информация, что прививка от коронавируса в Курганской области делается платно. Подписчики паблика правительства области «ВКонтакте» сообщили о подозрительных сообщениях, которые поступают им в личку. Гражданам предлагают за деньги записаться на вакцинацию. Департамент здравоохранения заявляет: все прививки от коронавируса бесплатные», — говорится в сообщении.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Сергей Простаков обратил внимание, что на темах коронавируса и вакцинации происходит постоянное воспроизводство фейков. Оно уже давно соответствует всем канонам классической пропагандистской войны. Под ее ударом — доверие к отечественной продукции и власти, организовавшей массовую вакцинацию российскими препаратами.

«Существует вполне очевидная конкуренция между производителями различных вакцин. Многие глобальные фармакологические компании стремятся не только огородить уже завоеванные позиции, но и занять новые рынки. А геополитические противники видят шанс в том, чтобы ослабить положение российской власти внутри страны с помощью кампаний по дезинформации в медиа и соцсетях. Затем это позволит добиться от Москвы различных уступок по многим интересующим Запад вопросам», — считает Сергей Простаков.

По мнению эксперта, вбросы про платную запись в очередь на вакцинацию — это не просто еще один случай мошенничества. Подобная информация способна сильно подорвать доверие общества к власти, что может отразиться и на ближайших выборах в Госдуму, и в дальнейшем.