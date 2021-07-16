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Гипертоникам посоветовали включить в рацион каркаде и цитрусы

  /   Обновлено: 16 июля 2021 08:54
Общество
Гипертоникам посоветовали включить в рацион каркаде и цитрусы
pixabay.com  /  PD

Москва, 16 июля. Повышенное давление свидетельствует о сужении сосудов. В связи с этим рацион людей с такими проблемами должен состоять из сосудорасширяющих продуктов.

Среди напитков наиболее полезным считается красный чай каркаде. Он включает в себя витамин С и антиоксидантные свойства, которые позволяют расширить сосуды. В тот же список вошли кокосовая вода и какао. Первая обладает мочегонным эффектом, а второй напиток богат калием.

«К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном», — пояснила врач-кардиолог Валентина Байдина в беседе с РИА Новости.

Однако одним из лучших сосудорасширяющих веществ является молочная кислота, содержащаяся в кефире, ряженке и твороге. Для стабилизации давления достаточно выпить стакан кисломолочного напитка.

Полезными для гипертоников считаются свекла и сок из нее. Чеснок позволит расслабить стенки сосудов за счет содержания аллицина в составе. В блюда можно добавлять шпинат, укроп и петрушку, обладающие мочегонными свойствами.

Диетологи ранее предупредили об опасности злоупотребления «полезными» продуктами. Последние часто можно встретить в составе приверженцев правильного питания.

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