«Этот день в истории». Что произошло 16 июля, праздники, факты, люди

Начало истории бренда Audi и первая публикация Пушкина — вот чем запомнилось 16 июля. В передаче «Этот день в истории» расскажем о этих и других значимых событиях.

Во всех детских лагерях сегодня принято отмечать День Нептуна. Праздник означает конец первой половины лета. В эту дату дети и вожатые наряжаются в костюмы, связанные с морской тематикой, и обливаются водой.

Почти 380 лет назад исследователи открыли самый большой остров России — Сахалин. Сейчас на его территории проживают почти полмиллиона человек.

Также 16 июля является днем рождения двух известных российских артистов — Григория Лепса и Леонида Агутина. Однако исполнитель хита «Рюмка водки на столе» родился на шесть лет раньше.

Подробнее о событиях этой даты вы узнаете из нового выпуска цикла передач «Этот день в истории».