Байден: отправка войск на территорию Гаити не стоит в повестке

Вашингтон, 16 июля. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отправляет в Гаити отряд Корпуса морской пехоты только для того, чтобы усилить защиту своего посольства.

Вопрос об отправке войск в Гаити не стоит в повестке Соединенных Штатов. Об этом глава США рассказал после прошедшего в Белом доме саммита с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее мэр американского города Майами Френсис Суарес призвал президента США Джо Байдена к военной интервенции на территории Кубы. Целью вооруженного вторжения градоначальник назвал свержение правительства латиноамериканской страны.