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Вакцина от COVID-19 поможет избежать тяжелого заболевания детям с ожирением
Общество
Вакцина от COVID-19 поможет избежать тяжелого заболевания детям с ожирением
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Москва, 16 июля. Процедура вакцинации должна проходить в приоритетном порядке с детьми, страдающими от ожирения и пороками внутренних органов.

Такого мнения придерживается академик РАН, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова. По ее словам, такой вид маленьких пациентов больше всего подвержен влиянию коронавирусной инфекции, передает «Российская газета».

«Наиболее уязвимые группы для COVID-19 — это люди любого возраста, в том числе дети, с избыточной массой тела и ожирением, генами тромбофилии и нарушением свертывающей системы крови, пороками развития сердца и внутренних органов и так далее», — объяснила специалист.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус в процессе мутаций стал похож на сезонную инфекцию. По словам специалиста, теперь основными симптомами инфекции стали насморк, кишечные расстройства, а также боль в горле.

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