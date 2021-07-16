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Ростех показал первый российский однодвигательный истребитель
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Технологии
Ростех показал первый российский однодвигательный истребитель
rostec.ru  /  Пресс-служба Ростех

Москва, 16 июля. Госкорпорация «Ростех» обнародовала снимок зачехленного легкого тактического истребителя в соцсетях. Самолет представят в первый день авиакосмического салона МАКС-2021.

Боевое воздушное судно станет главной премьерой этого мероприятия. Новинка является первым однодвигательным самолетом в России. Машина сможет развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

Россия ведет разработку сразу нескольких перспективных самолетов. Одним из этих проектов является перехватчик нового поколения, который в будущем может заменить МиГ-31БМ.

Россия не использует однодвигательные самолеты, несмотря на их популярность в мире. Такие боевые машины числятся на вооружении США, Китая и Швеции.

Ранее стало известно, что Ростех на МАКС-2021 представит универсальный модуль воздушных данных МВД-90-2. Это изделие планируют начать использовать уже в ближайшие полгода.

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