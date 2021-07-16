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«Нью-Джерси» обменял российского форварда Мальцева в «Колорадо»

  /   Обновлено: 16 июля 2021 08:22
Спорт
«Нью-Джерси» обменял российского форварда Мальцева в «Колорадо»
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Нью-Джерси, 16 июля. Клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» обменял российского нападающего Михаила Мальцева на защитника Райана Грейвза из «Колорадо Эвеланш», сообщила пресс-служба команды.

Также за «Колорадо» закрепляется право выбора во втором раунде на драфте 2021 года. Как сообщалось, клуб из Денвера боялся потерять Грейвза на драфте расширения. Инсайдер TSN Пьер Лебрюн отметил, что проведенная сделка стала хорошим ходом для «дьяволов».

У 23-летнего россиянина остался один год до истечения договора новичка. В прошлом сезоне, который стал дебютным для Мальцева, он сыграл в 33 встречах и набрал девять очков (шесть голов и три паса).

Тем временем контракт с «Нью-Джерси» может продлить белорусский форвард Егор Шарангович. Вероятно, нападающему поступит предложение в виде так называемого «договора-мостика».

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