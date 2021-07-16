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Пьяный украинец ранил шесть человек взорвавшейся гранатой в Каменец-Подольском
Происшествия
Пьяный украинец ранил шесть человек взорвавшейся гранатой в Каменец-Подольском
Новостное агентство «Харьков».  /  Андрей Тюнников

Киев, 16 июля. Житель Украины в нетрезвом виде взорвал гранату и ранил шесть человек в Каменец-Подольском. Об этом говорится на сайте нацполиции страны.

Местные правоохранители начали получать сообщения об угрозе вечером, 15 июля. Очевидцы говорили о звуках, похожих на выстрелы. Среди шести пострадавших оказался четырехлетний ребенок.

«На линию «102» поступило сообщение от дежурного Госслужбы по ЧС о том, что в городе Каменец-Подольский по улице Развадовского слышны звуки, похожие на выстрелы», — говорится в сообщении.

Ранее пьяный подросток на ВАЗ устроил смертельное ДТП под Ростовом. В результате инцидента погибли двое пассажиров. Трагедия произошла ночью на улице Советская.

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украина убийство граната
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