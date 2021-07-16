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Байден и Меркель приняли «Вашингтонскую декларацию». События дня
Общество
Байден и Меркель приняли «Вашингтонскую декларацию». События дня
pixabay.com  /  12019

Байден и Меркель подписали «Вашингтонскую декларацию»

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи в Белом доме подписали «Вашингтонскую декларацию». В документе говорится о создании «германо-американского форума будущего» и об «экономическом диалоге». Стороны также подчеркнули приверженность принципу совместной обороны. Байден сообщил, что Соединенные Штаты и Германия продолжат «выступать единым фронтом для защиты союзников на восточном фланге НАТО» против мифической «российской агрессии». Одной из главных тем встречи лидеров стало строительство «Северного потока — 2». Канцлер ФРГ отметила разницу в позициях Вашингтона и Берлина по этому вопросу, но в то же время заявила, что государства-партнеры считают важным сохранить транзит через Украину.

Число жертв наводнения в Германии возросло до 59

Байден и Меркель приняли «Вашингтонскую декларацию». События дня
Global Look Press  /  Ioannis Alexopoulos / Keystone Press Agency

Накрывшие запад ФРГ мощные ливни, вызванные циклоном «Бернд», унесли жизни по меньшей мере 59 граждан, 1300 человек пропали без вести. Около 3,5 тысяч жителей Арвайлера оказались в больницах. В пятницу 16 июля все местные школы будут закрыты. Спасательная операция продолжается не только в этом районе, но и в землях Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Власти запросили дополнительную помощь, в том числе медицинскую и транспортную. На подмогу придут и дополнительные силы бундесвера.

Премьеры РФ и Белоруссии обсудили противодействие санкциям

Байден и Меркель приняли «Вашингтонскую декларацию». События дня
kremlin.ru  / Администрация президента России

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе телефонного разговора обсудили углубление интеграции в рамках Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства. Речь шла о торгово-экономическом сотрудничестве, в том числе о взаимодействии в промышленной и энергетической областях. Стороны также согласовали график предстоящих контактов по правительственной линии. По информации пресс-службы белорусского правительства, премьеры затронули вопрос реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, по противодействию санкционному давлению.

Нигерия одобрила российскую вакцину «Спутник V»

Байден и Меркель приняли «Вашингтонскую декларацию». События дня
Global Look Press  / Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

В Нигерии официально зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Африканская страна стала 68-й в списке государств, одобривших российский препарат. По словам директора фонда Кирилла Дмитриева, это позволит самой населенной стране континента успешнее бороться с пандемией. «Спутник V» признан одной из самых безопасных и эффективных вакцин в мире.

 

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