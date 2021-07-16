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Иностранные ученые обнаружили материал с самой низкой теплопроводностью
Наука
Иностранные ученые обнаружили материал с самой низкой теплопроводностью
pixabay.com

Лондон, 16 июля. Команда ученых из Великобритании и Франции обнаружила новый материал с самой низкой теплопроводностью. Об этом сообщает журнале Science.

Открытие позволит достичь новых результатов в разработке термоэлектрических материалов нового поколения. Ученые создали материал путем дизайна на атомном масштабе.

Вещество содержит в себе абсолютно две разные атомные структуры. Каждая из них отвечает за замедление скорости передачи тепла сквозь твердое тело. По словам ученых, создание такого материала было достаточно сложным из-за постоянного и точного контроля за расположением каждого атома.

Ранее российские ученые первыми в мире нашли участки мозга, которые «думают» об угрозах. Это открытие может спровоцировать новое развитие области искусственного интеллекта. Однако не все уверены в том, что это развитие принесет человечеству пользу. Многие специалисты предупреждают об опасности чрезмерного желания делать любые процессы технологическими, передает «Царьград».

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