Вакцина от коронавируса BioNTech обошла Sinovac по уровню антител

Москва, 16 июля. Пациенты, вакцинированные препаратом BioNTech, получают в десять раз больше антител, чем те, кто привился китайской вакциной Sinovac. На это указывают результаты исследования.

Ученые пришли к выводу, что количество антител при вакцинации Sinovac «аналогично или ниже» уровня защиты у переболевших COVID-19 естественным путем. В связи с этим уязвимые группы населения нуждаются в дополнительных дозах препарата, передает South China Morning Post.

«Разница в концентрации нейтрализующих (вирус) антител, указанная в нашем исследовании, может означать существенные различия в эффективности вакцин», — уточняется в исследовании.

В ходе научной работы специалисты изучили образцы крови 1 422 работников здравоохранения Гонконга. Эффективность вакцины BioNTech составила 95%, а Sinovac — 50,7%. Средний уровень антител в первом случае составил 267, а во втором — 27. Однако даже такой уровень защиты организма во многом превосходит его отсутствие, заключили медики.

Ученые ранее изучили возможное влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивные функции человека. Результат исследования показал, что препараты для профилактики заражения коронавирусом не сказываются на способности пациента иметь детей.