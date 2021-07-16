Пилот F-35A отправился к психологу после опасной встречи с Су-30СМ над Балтикой

Москва, 16 июля. Встреча итальянского пилота самолета F-35A с российским судном Су-30СМ над Балтикой печально завершилась для иностранца: его отправили к психологу.

Пилот вспомнил «опасную встречу» с российским самолетом и поделился впечатлениями о ней. Во время патрулирования Балтии лайнер итальянского подразделения НАТО был перехвачен российским самолетом. По словам итальянца, воздушное судно появилось «практически из ниоткуда».

Это застало врасплох пилота иностранного «корабля». Пилот с позывным Falco указал, что предупреждения о надвигающемся объекте сработали слишком поздно. По словам итальянца, оба самолета находились в нейтральном пространстве и на безопасном друг от друга расстоянии. Но потом российское судно внезапно пропало, сообщает "Слово и дело".

«Он неожиданно появился передо мной так, что мы еле разошлись левыми бортами. От неожиданности я просто замер от страха. Такого опасного маневра от русских я не ожидал», — приводит Дзен-канала «Параллель 56» слова Falco.

Он был эмоционально напряжен, и у него невольно стали проступать слезы. После встречи с Су-30СМ итальянец был отстранен от полетов и отправлен к штатному психологу. Falco пожаловался, что у него нестабильная психика.

Военный аналитик Тревор Филсет считает Балтийское море театром возможных боевых действий между Россией и странами НАТО в случае конфликта. По мнению российского специалиста Василия Дандыкина, Североатлантический альянс не рискнет развязать войну с Москвой в этом регионе. Он в беседе с ФАН подчеркнул, что Альянс получит сокрушительный удар.