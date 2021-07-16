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Глава ВОЗ выразил мнение о происхождении коронавируса

  /   Обновлено: 16 июля 2021 07:15
Общество
Глава ВОЗ выразил мнение о происхождении коронавируса
Федеральное агентство новостей

Женева, 16 июля. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус допустил искусственное происхождение коронавируса нового типа, пишет Associated Press.

По его мнению, отказываться от этой теории возникновения опасного вируса еще преждевременно.

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты», — выразил мнение глава ВОЗ.

Он призвал китайские власти к «прозрачности, открытости и сотрудничеству» в вопросе расследования происхождения SARS-CoV-2.

До сих пор нет однозначных ответов о происхождении коронавируса нового типа, который начал распространяться в конце 2019 года из китайского города Ухань. Еще зимой этого года в ВОЗ сочли «маловероятной» гипотезу о лабораторном происхождении коронавируса.

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