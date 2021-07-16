Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 08:03
08:00
Общество
Вакцина от коронавируса BioNTech обошла Sinovac по уровню антител
08:00
Весь мир
Турция под руководством Эрдогана отдаляется от демократии
08:00
Общество
На военном форуме «Армия-2021» в Крыму покажут РСЗО «Град» и ПТРК «Хризантема»
07:58
Происшествия
Три ребенка получили травмы в аварии под Нижним Новгородом
07:57
Политика
МИД Китая заявил о необходимости усилить сотрудничество с Россией
07:47
Общество
Москвичам спрогнозировали грозу и температуру до 32 градусов тепла 16 июля
07:39
Политика
Пилот F-35A отправился к психологу после опасной встречи с Су-30СМ над Балтикой
07:33
Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля в Колпинском районе Петербурга
07:21
Политика
Офис Зеленского назвал Меркель виновной в сдаче интересов Украины
07:19
Происшествия
Москвичи сообщили о стрельбе из белой Toyota на МКАД
Все новости

Офис Зеленского назвал Меркель виновной в сдаче интересов Украины
Политика
Офис Зеленского назвал Меркель виновной в сдаче интересов Украины
bundeskanzlerin.de  /  Официальный сайт канцлера ФРГ

Киев, 16 июля. Немецкий канцлер Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. Такое заявление сделал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил Германию и провел, по словам Арестовича, «безрезультатные переговоры» с Меркель. Он уверен, что канцлер «держалась семь лет», но перед уходом с должности все же «сдала интересы».

Не с самой лучшей стороны показал себя и Зеленский, который не сумел найти «общего языка» с Меркель по целому ряду вопросов. Так, стороны не пришли к единому мнению по поводу достройки газопровода «Северный поток — 2» и выполнения «формулы Штайнмайера». При этом представители двух стран обменивались «вежливыми заявлениями». Но все это для того, как считает Арестович, чтобы не ссориться.

Встреча Зеленского и Меркель состоялась 12 июля. Стороны в ходе переговоров затронули вопрос Донбасса, «Северного потока — 2» и проведение реформ на Украине.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Офис Зеленского назвал Меркель виновной в сдаче интересов Украины
меркель арестович Северный поток — 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru