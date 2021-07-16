Офис Зеленского назвал Меркель виновной в сдаче интересов Украины

Киев, 16 июля. Немецкий канцлер Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. Такое заявление сделал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил Германию и провел, по словам Арестовича, «безрезультатные переговоры» с Меркель. Он уверен, что канцлер «держалась семь лет», но перед уходом с должности все же «сдала интересы».

Не с самой лучшей стороны показал себя и Зеленский, который не сумел найти «общего языка» с Меркель по целому ряду вопросов. Так, стороны не пришли к единому мнению по поводу достройки газопровода «Северный поток — 2» и выполнения «формулы Штайнмайера». При этом представители двух стран обменивались «вежливыми заявлениями». Но все это для того, как считает Арестович, чтобы не ссориться.

Встреча Зеленского и Меркель состоялась 12 июля. Стороны в ходе переговоров затронули вопрос Донбасса, «Северного потока — 2» и проведение реформ на Украине.