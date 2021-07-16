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Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля в Колпинском районе Петербурга
Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля в Колпинском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 16 июля. Пожарные смогли потушить возгорание в автомобиле марки Scania, которое произошло в Колпинском районе Петербурга. Об этом сообщили в местном МЧС.

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 05:48 пятницы. На улице Севастьянова, дом 22 горела кабина автомобиля.

Возгорание удалось потушить в 06:35. В ликвидации пожара принимали участие 2 единицы спецтехники и 10 спасателей. В ходе происшествия никто не пострадал.

На днях в Северной столице студент устроил пожар в общежитии. Известно, что молодой человек умышленно совершил поджог из-за ссоры с возлюбленной.

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мчс петербург колпинский район
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