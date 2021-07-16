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Врач Тяжельников оценил пользу темных стекол в солнцезащитных очках
Общество
Врач Тяжельников оценил пользу темных стекол в солнцезащитных очках
pixabay.com

Москва, 16 июля. Солнцезащитные очки должны быть качественными. Стоит ли выбирать более темные стекла, рассказал врач Андрей Тяжельников.

Очки следует приобретать с защитой от UV-лучей. Более темные стекла не дают большей защиты. Они вредны для здоровья глаз, так как вынуждают напрягать зрение, отметил Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Чтобы не ошибиться с выбором очков, их лучше приобретать в специализированных салонах оптики. Консультанты смогут подобрать полезный аксессуар. Для дополнительной защиты рекомендуется носить головные уборы с широкими полями.

Глаза необходимо защищать, находясь на солнце. Даже если они закрыты, ультрафиолетовые лучи способны проникнуть сквозь кожу и вызвать повреждения. Для маленьких детей тоже созданы специальные очки для ношения на солнце.

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