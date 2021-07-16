Российский робот-полицейский приступит к работе в северных эмиратах ОАЭ

Абу-Даби, 16 июля. Созданный в Пермском крае робот «Промобот» успешно завершил прохождение испытательного срока в полиции Абу-Даби. Он продолжался на протяжении года.

Российский «Промобот» является единственным роботом в мире, способным говорить на арабском языке. Год назад он начал работать в полицейском офисе Абу-Даби.