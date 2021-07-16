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Российский робот-полицейский приступит к работе в северных эмиратах ОАЭ
Технологии
Российский робот-полицейский приступит к работе в северных эмиратах ОАЭ
promo-bot.ru  /  Пресс-служба компании Промобот

Абу-Даби, 16 июля. Созданный в Пермском крае робот «Промобот» успешно завершил прохождение испытательного срока в полиции Абу-Даби. Он продолжался на протяжении года.

Российский «Промобот» является единственным роботом в мире, способным говорить на арабском языке. Год назад он начал работать в полицейском офисе Абу-Даби.

«Через год его работы руководство полиции приняло решение об официальном включении робота в «сотрудники» объекта и дальнейшем распространении этого опыта на другие регионы ОАЭ», — уточнила компания-разработчик Promobot.

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оаэ робот промобот
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